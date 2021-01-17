Futbol: Misli.com 3. Lig
17.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:01
Futbolda Misli.com 3. Lig'de tek erteleme maçı yapıldı.
Futbolda Misli.com 3. Lig'de tek erteleme maçı yapıldı.
Ligde 4. Grup'ta 13. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Kozanspor-Silivrispor maçı oynandı. Adana'daki İsmet Atlı Stadı'nda yapılan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu müsabakayla 3. Lig'in ilk yarısından maç kalmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay