Futbol: Misli.com 3. Lig
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Futbol: Misli.com 3. Lig

17.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:01
Futbol: Misli.com 3. Lig

Futbolda Misli.com 3. Lig'de tek erteleme maçı yapıldı.

Futbolda Misli.com 3. Lig'de tek erteleme maçı yapıldı.

Ligde 4. Grup'ta 13. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Kozanspor-Silivrispor maçı oynandı. Adana'daki İsmet Atlı Stadı'nda yapılan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu müsabakayla 3. Lig'in ilk yarısından maç kalmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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