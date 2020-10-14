Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

14.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:24
Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.

Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup

Vanspor FK-Sakaryaspor: 1-0

Pazarspor-Sivas Belediyespor: 4-2

Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor-Elazığspor: 1-2

Kastamonuspor-Pendikspor: 1-4

Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor: 0-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK: 0-1

Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Turgutluspor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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