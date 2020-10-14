Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
14.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:24
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Vanspor FK-Sakaryaspor: 1-0
Pazarspor-Sivas Belediyespor: 4-2
Tarsus İdmanyurdu-Bodrumspor: 3-2
Etimesgut Belediyespor-Elazığspor: 1-2
Kastamonuspor-Pendikspor: 1-4
Kardemir Karabükspor-Serik Belediyespor: 0-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Mamak FK: 0-1
Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 2-1
Turgutluspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Kırklarelispor-Karacabey Belediyespor: 2-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu