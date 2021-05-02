Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Bitime 1 hafta kala Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor Misli.com 3. Lig'e düştü.

Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor ve Mamak'ın daha önce ligden düşmesi kesinleşti.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa deplasmanda Sarıyer ile 0-0, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk olduğu Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig gruplarında 37. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P 1.MANİSA 36 24 12 0 84 22 62 84 2.HEKİMOĞLU TRABZON 35 20 11 4 79 34 45 71 3.KOCAELİSPOR 35 19 8 8 54 32 22 65 4.ANKARA DEMİRSPOR 35 17 11 7 53 35 18 62 5.SARIYER 35 16 12 7 51 33 18 60 6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 35 16 11 8 48 31 17 59 7.AFJET AFYONSPOR 35 15 12 8 52 44 8 57 8.UŞAK SPOR 35 15 10 10 55 41 14 55 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 35 16 6 13 48 45 3 54 10.ÇORUM 35 15 8 12 61 37 24 53 11.KAHRAMANMARAŞSPOR 35 9 10 16 43 59 -16 37 12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 35 7 12 16 31 48 -17 33 13.NİĞDE ANADOLU 35 7 12 16 32 52 -20 33 14.ŞANLIURFASPOR 35 9 9 17 39 68 -29 33 15.İNEGÖLSPOR 35 6 14 15 38 52 -14 32 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 35 6 12 17 41 69 -28 30 17.GÜMÜŞHANESPOR 35 9 6 20 36 74 -38 30 18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 35 7 5 23 34 75 -41 26 19.HACETTEPE 35 6 7 22 26 54 -28 25 Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Kırmızı Grup Takımlar O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 37 27 8 2 81 25 56 89 2.SAKARYASPOR 37 20 12 5 70 35 35 72 3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 37 21 8 8 55 30 25 71 4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 37 21 6 10 59 34 25 69 5.KIRKLARELİSPOR 37 18 13 6 59 32 27 67 6.BODRUMSPOR 37 18 8 11 80 48 32 62 7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 37 18 7 12 62 34 28 61 8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 37 14 11 12 50 40 10 53 9.TURGUTLUSPOR 37 16 5 16 44 56 -12 53 10.PENDİKSPOR 37 15 6 16 64 51 13 51 11.SERİK BELEDİYESPOR 37 12 14 11 48 48 0 50 12.PAZARSPOR 37 15 5 17 60 62 -2 50 13.TARSUS İDMAN YURDU 37 13 10 14 56 54 2 49 14.BAYBURT ÖZEL İDARE 37 14 5 18 50 59 -9 47 15.SİVAS BELEDİYESPOR 37 10 13 14 56 53 3 43 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 37 10 9 18 45 49 -4 39 17.GMG KASTAMONUSPOR 37 8 12 17 31 54 -23 36 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 37 10 6 21 56 83 -27 33 19.MAMAK 37 6 6 25 32 118 -86 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 37 1 2 34 14 107 -93 2 Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir. Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük Hollanda liginde Emmen'i 4-0 yenen Ajax şampiyon oldu