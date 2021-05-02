Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.

Bitime 1 hafta kala Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor Misli.com 3. Lig'e düştü.

Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor ve Mamak'ın daha önce ligden düşmesi kesinleşti.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa deplasmanda Sarıyer ile 0-0, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk olduğu Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig gruplarında 37. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA 362412084226284
2.HEKİMOĞLU TRABZON352011479344571
3.KOCAELİSPOR35198854322265
4.ANKARA DEMİRSPOR351711753351862
5.SARIYER351612751331860
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR351611848311759
7.AFJET AFYONSPOR35151285244857
8.UŞAK SPOR3515101055411455
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER35166134845354
10.ÇORUM351581261372453
11.KAHRAMANMARAŞSPOR 35910164359-1637
12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 35712163148-1733
13.NİĞDE ANADOLU 35712163252-2033
14.ŞANLIURFASPOR3599173968-2933
15.İNEGÖLSPOR35614153852-1432
16.ERGENE VELİMEŞESPOR35612174169-2830
17.GÜMÜŞHANESPOR3596203674-3830
18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 3575233475-4126
19.HACETTEPE 3567222654-2825
Not: Grupta Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR37278281255689
2.SAKARYASPOR 372012570353572
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR37218855302571
4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 372161059342569
5.KIRKLARELİSPOR371813659322767
6.BODRUMSPOR 371881180483262
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR371871262342861
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 3714111250401053
9.TURGUTLUSPOR37165164456-1253
10.PENDİKSPOR371561664511351
11.SERİK BELEDİYESPOR371214114848050
12.PAZARSPOR37155176062-250
13.TARSUS İDMAN YURDU371310145654249
14.BAYBURT ÖZEL İDARE37145185059-947
15.SİVAS BELEDİYESPOR371013145653343
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR37109184549-439
17.GMG KASTAMONUSPOR37812173154-2336
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR37106215683-2733
19.MAMAK 37662532118-8624
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR37123414107-932
Not: Grupta Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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