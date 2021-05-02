Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Misli.com 2. Lig'de 37. hafta maçları yapıldı.
Bitime 1 hafta kala Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Sancaktepe, Kırmızı Grup'ta Tetiş Yapı Elazığspor Misli.com 3. Lig'e düştü.
Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor ve Mamak'ın daha önce ligden düşmesi kesinleşti.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa deplasmanda Sarıyer ile 0-0, Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu garantileyen Eyüpspor konuk olduğu Kırklarelispor ile 2-2 berabere kaldı.
Misli.com 2. Lig gruplarında 37. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|36
|24
|12
|0
|84
|22
|62
|84
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|35
|20
|11
|4
|79
|34
|45
|71
|3.KOCAELİSPOR
|35
|19
|8
|8
|54
|32
|22
|65
|4.ANKARA DEMİRSPOR
|35
|17
|11
|7
|53
|35
|18
|62
|5.SARIYER
|35
|16
|12
|7
|51
|33
|18
|60
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|35
|16
|11
|8
|48
|31
|17
|59
|7.AFJET AFYONSPOR
|35
|15
|12
|8
|52
|44
|8
|57
|8.UŞAK SPOR
|35
|15
|10
|10
|55
|41
|14
|55
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|16
|6
|13
|48
|45
|3
|54
|10.ÇORUM
|35
|15
|8
|12
|61
|37
|24
|53
|11.KAHRAMANMARAŞSPOR
|35
|9
|10
|16
|43
|59
|-16
|37
|12.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|35
|7
|12
|16
|31
|48
|-17
|33
|13.NİĞDE ANADOLU
|35
|7
|12
|16
|32
|52
|-20
|33
|14.ŞANLIURFASPOR
|35
|9
|9
|17
|39
|68
|-29
|33
|15.İNEGÖLSPOR
|35
|6
|14
|15
|38
|52
|-14
|32
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|35
|6
|12
|17
|41
|69
|-28
|30
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|35
|9
|6
|20
|36
|74
|-38
|30
|18.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|35
|7
|5
|23
|34
|75
|-41
|26
|19.HACETTEPE
|35
|6
|7
|22
|26
|54
|-28
|25
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|37
|27
|8
|2
|81
|25
|56
|89
|2.SAKARYASPOR
|37
|20
|12
|5
|70
|35
|35
|72
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|37
|21
|8
|8
|55
|30
|25
|71
|4.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|37
|21
|6
|10
|59
|34
|25
|69
|5.KIRKLARELİSPOR
|37
|18
|13
|6
|59
|32
|27
|67
|6.BODRUMSPOR
|37
|18
|8
|11
|80
|48
|32
|62
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|37
|18
|7
|12
|62
|34
|28
|61
|8.KARACABEY BELEDİYE SPOR
|37
|14
|11
|12
|50
|40
|10
|53
|9.TURGUTLUSPOR
|37
|16
|5
|16
|44
|56
|-12
|53
|10.PENDİKSPOR
|37
|15
|6
|16
|64
|51
|13
|51
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|37
|12
|14
|11
|48
|48
|0
|50
|12.PAZARSPOR
|37
|15
|5
|17
|60
|62
|-2
|50
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|37
|13
|10
|14
|56
|54
|2
|49
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE
|37
|14
|5
|18
|50
|59
|-9
|47
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|37
|10
|13
|14
|56
|53
|3
|43
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|37
|10
|9
|18
|45
|49
|-4
|39
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|37
|8
|12
|17
|31
|54
|-23
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|37
|10
|6
|21
|56
|83
|-27
|33
|19.MAMAK
|37
|6
|6
|25
|32
|118
|-86
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|37
|1
|2
|34
|14
|107
|-93
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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