Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, sahasında Hacettepe ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta liderliğini garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P 1.MANİSA 33 23 10 0 78 22 56 79 2.HEKİMOĞLU TRABZON 32 18 10 4 71 30 41 64 3.KOCAELİSPOR 32 17 8 7 47 27 20 59 4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 32 15 11 6 45 27 18 56 5.ANKARA DEMİRSPOR 32 15 11 6 50 33 17 56 6.SARIYER 33 15 11 7 48 33 15 56 7.UŞAK SPOR 32 14 9 9 50 37 13 51 8.AFJET AFYONSPOR 32 13 12 7 49 42 7 51 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 33 15 6 12 46 43 3 51 10.ÇORUM 32 14 7 11 59 35 24 49 11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 32 7 11 14 29 44 -15 32 12.KAHRAMANMARAŞSPOR 32 7 10 15 37 57 -20 31 13.İNEGÖLSPOR 32 6 11 15 33 47 -14 29 14.NİĞDE ANADOLU 32 6 11 15 29 49 -20 29 15.ŞANLIURFASPOR 32 8 7 17 37 67 -30 28 16.ERGENE VELİMEŞESPOR 32 5 12 15 38 63 -25 27 17.GÜMÜŞHANESPOR 32 8 6 18 35 65 -30 27 18.SANCAKTEPE 33 7 5 21 33 69 -36 26 19.HACETTEPE 32 6 6 20 24 48 -24 24 Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir. Kırmızı Grup Takımlar O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 34 25 7 2 72 21 51 82 2.SAKARYASPOR 34 17 12 5 60 32 28 63 3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 34 18 8 8 47 27 20 62 4.KIRKLARELİSPOR 34 16 12 6 53 30 23 60 5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 34 18 6 10 53 31 22 60 6.BODRUMSPOR 34 17 7 10 73 45 28 58 7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 17 7 10 55 28 27 58 8.TURGUTLUSPOR 34 16 4 14 44 51 -7 52 9.KARACABEY BELEDİYESPOR 34 13 9 12 46 37 9 48 10.TARSUS İDMANYURDU 34 13 9 12 51 45 6 48 11.SERİK BELEDİYESPOR 34 12 12 10 45 44 1 48 12.PENDİKSPOR 34 13 5 16 52 46 6 44 13.PAZARSPOR 34 13 5 16 54 56 -2 44 14.BAYBURT ÖZEL İDARE 34 12 5 17 42 53 -11 41 15.SİVAS BELEDİYESPOR 34 9 13 12 50 44 6 40 16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 34 10 8 16 41 43 -2 38 17.GMG KASTAMONUSPOR 34 8 12 14 29 46 -17 36 18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 34 9 5 20 47 77 -30 29 19.MAMAK 34 6 6 22 29 102 -73 24 20.KARDEMİR KARABÜKSPOR 34 1 2 31 12 97 -85 2 Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük