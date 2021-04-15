Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

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Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.
Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, sahasında Hacettepe ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta liderliğini garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA
|33
|23
|10
|0
|78
|22
|56
|79
|2.HEKİMOĞLU TRABZON
|32
|18
|10
|4
|71
|30
|41
|64
|3.KOCAELİSPOR
|32
|17
|8
|7
|47
|27
|20
|59
|4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
|32
|15
|11
|6
|45
|27
|18
|56
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|32
|15
|11
|6
|50
|33
|17
|56
|6.SARIYER
|33
|15
|11
|7
|48
|33
|15
|56
|7.UŞAK SPOR
|32
|14
|9
|9
|50
|37
|13
|51
|8.AFJET AFYONSPOR
|32
|13
|12
|7
|49
|42
|7
|51
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|15
|6
|12
|46
|43
|3
|51
|10.ÇORUM
|32
|14
|7
|11
|59
|35
|24
|49
|11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|32
|7
|11
|14
|29
|44
|-15
|32
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR
|32
|7
|10
|15
|37
|57
|-20
|31
|13.İNEGÖLSPOR
|32
|6
|11
|15
|33
|47
|-14
|29
|14.NİĞDE ANADOLU
|32
|6
|11
|15
|29
|49
|-20
|29
|15.ŞANLIURFASPOR
|32
|8
|7
|17
|37
|67
|-30
|28
|16.ERGENE VELİMEŞESPOR
|32
|5
|12
|15
|38
|63
|-25
|27
|17.GÜMÜŞHANESPOR
|32
|8
|6
|18
|35
|65
|-30
|27
|18.SANCAKTEPE
|33
|7
|5
|21
|33
|69
|-36
|26
|19.HACETTEPE
|32
|6
|6
|20
|24
|48
|-24
|24
Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|34
|25
|7
|2
|72
|21
|51
|82
|2.SAKARYASPOR
|34
|17
|12
|5
|60
|32
|28
|63
|3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|34
|18
|8
|8
|47
|27
|20
|62
|4.KIRKLARELİSPOR
|34
|16
|12
|6
|53
|30
|23
|60
|5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|34
|18
|6
|10
|53
|31
|22
|60
|6.BODRUMSPOR
|34
|17
|7
|10
|73
|45
|28
|58
|7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|34
|17
|7
|10
|55
|28
|27
|58
|8.TURGUTLUSPOR
|34
|16
|4
|14
|44
|51
|-7
|52
|9.KARACABEY BELEDİYESPOR
|34
|13
|9
|12
|46
|37
|9
|48
|10.TARSUS İDMANYURDU
|34
|13
|9
|12
|51
|45
|6
|48
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|34
|12
|12
|10
|45
|44
|1
|48
|12.PENDİKSPOR
|34
|13
|5
|16
|52
|46
|6
|44
|13.PAZARSPOR
|34
|13
|5
|16
|54
|56
|-2
|44
|14.BAYBURT ÖZEL İDARE
|34
|12
|5
|17
|42
|53
|-11
|41
|15.SİVAS BELEDİYESPOR
|34
|9
|13
|12
|50
|44
|6
|40
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|34
|10
|8
|16
|41
|43
|-2
|38
|17.GMG KASTAMONUSPOR
|34
|8
|12
|14
|29
|46
|-17
|36
|18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|34
|9
|5
|20
|47
|77
|-30
|29
|19.MAMAK
|34
|6
|6
|22
|29
|102
|-73
|24
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|34
|1
|2
|31
|12
|97
|-85
|2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük
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