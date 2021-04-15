Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Manisa, sahasında Hacettepe ile 0-0 berabere kalırken, Kırmızı Grup'ta liderliğini garantileyen Eyüpspor, deplasmanda Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.MANİSA 332310078225679
2.HEKİMOĞLU TRABZON321810471304164
3.KOCAELİSPOR32178747272059
4.ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR321511645271856
5.ANKARA DEMİRSPOR321511650331756
6.SARIYER331511748331556
7.UŞAK SPOR 32149950371351
8.AFJET AFYONSPOR32131274942751
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER33156124643351
10.ÇORUM 321471159352449
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 32711142944-1532
12.KAHRAMANMARAŞSPOR 32710153757-2031
13.İNEGÖLSPOR32611153347-1429
14.NİĞDE ANADOLU 32611152949-2029
15.ŞANLIURFASPOR3287173767-3028
16.ERGENE VELİMEŞESPOR32512153863-2527
17.GÜMÜŞHANESPOR3286183565-3027
18.SANCAKTEPE 3375213369-3626
19.HACETTEPE 3266202448-2424
Not: Şanlıurfaspor ve Gümüşhanespor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR34257272215182
2.SAKARYASPOR 341712560322863
3.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR34188847272062
4.KIRKLARELİSPOR341612653302360
5.SİLAHTAROĞLU VANSPOR341861053312260
6.BODRUMSPOR 341771073452858
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR341771055282758
8.TURGUTLUSPOR34164144451-752
9.KARACABEY BELEDİYESPOR 34139124637948
10.TARSUS İDMANYURDU34139125145648
11.SERİK BELEDİYESPOR341212104544148
12.PENDİKSPOR34135165246644
13.PAZARSPOR34135165456-244
14.BAYBURT ÖZEL İDARE34125174253-1141
15.SİVAS BELEDİYESPOR34913125044640
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR34108164143-238
17.GMG KASTAMONUSPOR34812142946-1736
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR3495204777-3029
19.MAMAK 34662229102-7324
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR3412311297-852
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silinmiştir

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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