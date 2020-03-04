Furkan'lı Philadelphia, Lakers deplasmanında mağlup

04.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:18

NBA'de Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 120-107 skorla mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis 37, LeBron James 22 sayı ile oynadı. Philadelphia'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz 23 dakika parkede kaldı ve 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asist üretti.



NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, evinde karşılaştığı milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers'ı 120-107 skorla mağlup ederek ligdeki 47. galibiyetini elde etti. Lakers'ta Anthony Davis 37 sayı, 13 ribaund, LeBron James 22 sayı, 14 asist, 7 ribaund ve Dwight Howard 11 sayı ile takımına katkıda bulundu. Bu sezon 25. mağlubiyeti alan Philadelphia'da Glenn Robinson 25 sayı, 4 ribaund ve Tobias Harris 18 sayı, 7 ribaund ile müsabakayı tamamladı. Furkan Korkmaz ise 23 dakika parkede kaldı ve 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asistlik performas sergiledi.



Tim Duncan ilk başantrenörlük maçını kazandı



San Antonio Spurs, deplasmanda karşı karşıya geldiği Charlotte Hornets'i 104-103 mağlup ederken Tim Duncan ilk başantrenörlük deneyiminde galip geldi. Spurs'te Gregg Popovich'in yokluğunda başantrenör olarak sahaya çıkan Tim Duncan ilk galibiyetini aldı. Bu sezonki 26. galibiyetini elde eden San Antonio Spurs'te Dejounte Murray 21 sayı, 6 asist, 5 ribaund, DeMar DeRozan 12 sayı 10 asist ve 5 ribaundla oynayarak katkıda bulundu. Ligde 40. mağlubiyetini yaşayan Charlotte ise Terry Rozier 20 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı.



NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Charlotte Hornets: 103 - San Antonio Spurs: 104



Boston Celtics: 120 - Brooklyn Nets: 129



New Orleans Pelicans: 134 - Minnesota Timberwolves: 139



Oklahoma City Thunder: 94 - Los Angeles Clippers: 109



Denver Nuggets: 100 - Golden State Warriors: 116



Phoenix Suns: 114 - Toronto Raptors: 123



Sacramento Kings: 133 - Washington Wizards: 126



Los Angeles Lakers: 120 - Philadelphia 76ers: 107 - İSTANBUL

Kaynak: İHA