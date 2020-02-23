Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor
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Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarıyla buluşuyor

23.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:25
Friends dizisi 15 yıl sonra tekrar hayranlarıyla buluşuyor

Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Friends on beş yıl sonra "özel bir bölümle" tekrar hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide Monica karakterini canlandıran Courteney Cox resmi Instagram hesabından diziden paylaştığı bir görselle "İşte, gerçekleşiyor" mesajını yazdı.


Televizyon kanalı grubu HBO'nun streaming platformlarından sorumlu Kevin Reilly, Friends'in "yeniden bir araya gelme" bölümü için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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