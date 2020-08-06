Freni patlayan traktör şarampole devrildi: 3 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde freni patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde freni patlayan traktörün şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Burgaçlı köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, freni patalyan bir traktör şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA