Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Koronavirüs ve grip yüzünden Beşiktaş 11, Antalyaspor 4 eksikle çıktı

Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda Dünya Kupası provası yapıldı

Ali DANAŞ/ DOHA - Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda çıktı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği ve Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil'in yaptığı müsabaka, TSİ 20.45'te başladı.

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

??Bilim Kurulu kararı ile pozitif vakaların karantina süresi 14 günden 7 güne indirildi.



Sizce, pozitif vakaların #karantina süreleri kaç gün olmalı? — Haberler (@Haberler) January 5, 2022

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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