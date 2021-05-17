Fransa, Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi sağlayacak
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Fransa, Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Fransa, Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi sağlayacak
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Fransa, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi vereceğini açıkladı.

Fransa, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) olan borçlarını ödeyebilmesi için Sudan'a 1,5 milyar dolarlık kredi vereceğini açıkladı.

Sudan Başbakanlık Ofisinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Sudan Konferansı'nda, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'in, borçlarını ödemesine yardımcı olmak için Fransa'nın Sudan'a yatırımı kolaylaştırma sözü verdiği aktarıldı.

Maire, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron, IMF'ye olan borçlarını temizlemesi için Sudan'a 1,5 milyar dolarlık köprü kredisi sağlanacağını bugün duyuracak." ifadesini kullandı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk'un da katıldığı konferansta, uluslararası yaptırımların kaldırıldığı ülkeye yatırımların artırılması ve borç yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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