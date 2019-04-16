Fransa İçişleri Bakanlığı: 400 İtfaiyeci Yangına Müdahale Ediyor

Fransa İçişleri Bakanlığı: 400 İtfaiyeci Yangına Müdahale Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

Fransa İçişleri Bakanlığı: 400 İtfaiyeci Yangına Müdahale Ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisinin müdahalede bulunduğunu; yangını kontrol alma çabalarının sürdüğünü duyurdu.

Sivil Havacılık Ajansı, yangına havadan uçakla müdahale edilmesinin doğru olmayacağını zira tüm yapının yıkılmasına neden olabileceğini duyurdu. - Z

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et