- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 korona virüs vakası
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- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 korona virüs vakası

- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 korona virüs vakası Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 784 vaka daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 404 bin 888'e ulaştı.

17.09.2020 03:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 03:20

- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 korona virüs vakası

PARİS - Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 9 bin 784 vaka daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 404 bin 888'e ulaştı.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki korkutan artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 784 vaka tespit edildiği, 46 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte ülkede toplam vaka sayısı 404 bin 888'e, toplam ölü sayısının ise 31 bin 45'e yükseldiği ifade edildi. Son bir haftada 2 bin 976 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 508 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Ülkede yeniden açılan üniversitelerde tespit edilen vaka sayısındaki hızlı artış devam ederken Yüksek Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Bakanı Frederique Vidal yaptığı açıklamada, "Sağlık kuralları uygulamasında bir gevşeme söz konusu" dedi.

- Fransa'da son 24 saatte 9 bin 784 korona virüs vakası

Kaynak: İHA

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