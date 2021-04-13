Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 Kovid-19 vakası tespit edildi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 39 bin 113 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 324 ve son 4 günde yaşlı bakımevlerinde 21 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 99 bin 508'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 39 bin 113 artışla 5 milyon 106 bin 329'a yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 226 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 117 artışla 313 bin 51'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 9,1'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 11 milyon 340 bin 564'e çıktı, bunlardan 3 milyon 977 bin 406'sına ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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