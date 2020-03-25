Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
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Sağlık Bakanlığı, Fransa, Güncel

Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında ter alan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1331'e, vaka sayısı ise 25 bin 233'e yükseldi.

25.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:07
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da ölü ve vaka sayısı artıyor. Fransa'da koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1331'e yükseldi.

HASTALARIN YÜZDE 59'U 60-80 YAŞ ARALIĞINDA

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 933 artışla 25 bin 233'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 827'ye çıktığını aktaran Salomon, bunlardan yüzde 59'unun 60-80 yaşlarında olduğunu bildirdi.

SON 24 SAATTE 231 KİŞİ ÖLDÜ

Salomon, tedavi olduktan sonra virüsü atlatan kişi sayısının da 3 bin 900'e yükseldiğini ifade etti. Salgın nedeniyle son 24 saatte 231 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1331'e yükseldiğini duyuran Salomon, virüsten ölenlerin yüzde 86'sının 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.

8 BİNİN ÜZERİNDE TEST YAPILDI

Salomon, 9 Mart'tan bu yana laboratuvarlarda 8 bin 723 testin gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede hastanelerdeki yoğun bakımlarda yatak sayısının 5 binden 8 bine çıkarıldığını vurgulayan Salomon, salgından en çok etkilenen bölgelerin başkent Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France, Grand Est ve Auvergne-Rhone Alpes olduğunu kaydetti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 503'E YÜKSELDİ

Öte yandan, İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 57 bin 521'e ulaştı.

Kaynak: AA

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