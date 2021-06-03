Fransa'da acil hatlarda iletişim kesintisi krize yol açtı
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Fransa'da acil hatlarda iletişim kesintisi krize yol açtı

Fransa'da acil hatlarda iletişim kesintisi krize yol açtı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da telekomünikasyon şirketi Orange'nin telefon hizmetlerinde yaşanan aksaklık acil hatlarda iletişim kopukluğuna neden oldu.

Fransa'da telekomünikasyon şirketi Orange'nin telefon hizmetlerinde yaşanan aksaklık acil hatlarda iletişim kopukluğuna neden oldu.

Ülke genelinde dün akşam Orange'nin telefon hizmetlerinde meydana gelen aksaklık, özellikle polis, itfaiye ve ambulansın da dahil olduğu acil servis numaralarını kullanılamaz hale getirdi.

Resmi ziyaret için Tunus'ta bulunan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kriz nedeniyle ziyaretini yarıda keserek Fransa'ya döndü.

Aksaklığın 3 kişinin hayatına mal olduğu tahmin ediliyor

Darmanin, düzenlediği basın toplantısında, olayı ciddi ve kabul edilemez bir aksaklık olarak tanımladı.

Dün kardiyovasküler rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden 3 kişinin acil servislere zamanında ulaşamamaları nedeniyle ölmüş olabileceklerini belirten Darmain, acil servis numaralarındaki aksaklığın gece giderildiğini, bununla birlikte alternatif numaraların uygulamaya konulduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapması için İçişleri Bakanlığına çağrılan Orange şirketinin üst düzey yöneticisi Stephane Richard, yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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