Fransa Aquarius Gemisini Kabul Etmedi

Fransa, Akdeniz'de aralarında 18 çocuğun ve 17 kadının bulunduğu 58 mülteci ile bekleyen Aquarius gemisinin Marsilya limanına girmesine izin vermedi.

İtalya ve Malta'nın ardından Fransa da Aquarius gemisine izin vermedi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Bir göçmen gemisinin en yakın limana yanaşması gerekiyor, Marsilya Limanı gemiye en yakın liman değil. Avrupa Birliğinin kuralları var. Sağlıklı bir göç politikası izlemek istiyorsak bunlara uymamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, ciddi tehditlerle karşı karşıya olan mültecileri korumak için elinden geleni yapacağını açıkladı.

Le Maire, Fransa'nın birçok sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve ekonomik göçe hayır demelerini gerektiğini belirtti.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee umutlarını Fransa'ya bağlamasına rağmen, Fransa Aquarius gemisinin Malta'ya yönelmesini tavsiye etti.

Akdeniz'de 58 mülteci ile bekleyen arama kurtarma gemisi Aquarius, Italya ve Malta'dan olumsuz yanıt alınca Marsilya Limanı'na yanaşmak için dün Fransa'dan izni istemişti. - PARİS