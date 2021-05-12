FPX Johnta ile yollarını ayırdı!
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FPX Johnta ile yollarını ayırdı!

FPX Johnta ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

FPX'in yeni koçu acaba kim olacak?

Uluslararası alanda elde ettikleri başarılarla adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu FPX Johnta ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılık paylaşımı organizasyonun sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlara duyuruldu.

Organizasyon Johnta ile 1 Aralık 2012 anlaşmıştı. Sözleşmesinin feshedildiğinin duyurulduğu gün ise 11 Mayıs 2021. Bu da tamı tamına 5 ay 10 günlük süreye tekabül ediyor. Bu kadar hızlı bir ayrılığın olması ise pek alışılageldik bir durum değil. Organizasyon yaptığı ayrılık açıklamasında şu cümleleri kullandı: "Bugün, FPX Valorant koç pozisyonunda bir değişikliğe gittiğini duyuruyor. Koç Johnta ile yollarımızı ayırıyoruz. FPX'e olan adanmışlığın ve liderliğin için teşekkürler. Gelecek kariyerinde en iyisinin olması dileğiyle."

Organizasyonun Johnta yerine getireceği isim ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Playerbros

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