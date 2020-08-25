Formula 1 Türkiye'ye döndü mü? Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 nedir? Formula 1 takvimi 2020! Motor sporları sevenleri heyecanla beklediği Formula 1 haberi sonunda geldi. Formula 1 artık Türkiye'de yapılacak. Peki, Formula 1 ne zaman başlayacak? Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 nedir? Formula 1 takvimi 2020! İşte, Formula 1 hakkında merak edilenler…

Formula 1 hasreti 9 yıllık aradan sonra bitiyor. Formula 1 artık Türkiye'de de yapılacak! Peki, Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 nedir? Formula 1 takvimi 2020! Formula 1 Türkiye'ye döndü mü? Formula 1 ne zaman başlayacak?

FORMULA 1 TÜRKİYE'YE DÖNDÜ!

Intercity İstanbul Park, Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'da yapılması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Intercity İstanbul Park'tan yapılan açıklamada, 2017 yılından itibaren Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi projesinin Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındığı ve Formula 1 yönetimi ile gerekli görüşmelerin yürütülmesi görevinin Cumhurbaşkanlığınca Intercity İstanbul Park'a verildiği belirtilerek, "Dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri olarak gösterilen Intercity İstanbul Park'ın ve İstanbul'un, Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapabilmesi için Formula 1 yönetimi ile görüşmelerimiz aralıksız devam etmektedir." denildi.

İstanbul'un özellikle 2020 yılı takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Formula 1 yönetimi ile yaptığımız gizlilik sözleşmesi kapsamında, detaylarını şu anda paylaşamayacağımız bir aşamada olduğumuzu ve uygun şartların sağlanması durumunda Intercity İstanbul Park olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Formula 1'de bu sezon 17 farklı yarışın olacağı resmileşti.Türkiye, 13-15 Kasım tarihlerinde F1'e ev sahipliği yapacak.İstanbul Grand Prix'i böylece tekrar Formula 1'deki yerini almış oldu.

FORMULA 1 EN SON NE ZAMAN YAPILMIŞTI?

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Yayıncı kuruluşların ödeme için '15 yarış' şartını koştuğu Formula 1 CEO'su Carey, Türkiye GP'sini 2020 takvimine ekleyerek para kaybetmemiş olacak. Ticari haklar yüzünden zor durumda kalan Formula 1 yönetimi, İstanbul için kepenk kaldırdı.

FORMULA 1 TAKVİMİ 2020

Türkiye, 2020'de motor sporlarının en büyük iki organizasyonuna ev sahipliği yapmış olacak. Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takvimindeki Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de Marmaris'te koşulacak. Bundan yaklaşık 2 ay sonra İstanbul, Formula 1'in adresi olacak. İki organizasyon da seyircisiz planlanıyor ancak sınırlı seyirci formülü de gündemde.

14 Kasım 13-15 FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX 2020

15 Kasım 27-29 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020

16 Aralık 4-6 FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 (Bahrain)

17 Aralık 11 - 13 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2020

FORMULA1 PİSTİ NEREDE?

Adres: Akfırat, Göçbeyli Bv No:1, 34959 Tuzla/İstanbul

Açılış tarihi: 2005

Uzunluk: 5,338 km

Kapasite: 125.000

Mimar: Hermann Tilke

İstanbul Park Pisti İstanbul'da dünya standartlarındaki yarış pistidir. Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 yarışlarına 2005-2011 yılları arasında toplamda 7 yarışa ev sahipliği yapmış olan pist, toplam 2 milyon 215 bin m2'lik bir alanı kaplıyor. Önce pistin adı İstanbul Speed Park(Türkçesi:İstanbul Hız Parkı) konmak istendi ancak toplumun Türkçe duyarlılığı sayesinde pistin adı İstanbul Park'a çevrildi.

Toplam uzunluğu 5 bin 378 m olan pistte 6 sağa, 8'i de sola olmak üzere toplam 14 dönemeç (viraj) yer alıyor. Saat yönünün tersine koşulacak biçimde tasarlanan pist, 124 bin lastik bariyerle çevreleniyor. Pistin tasarımını Hermann Tilke yapmıştır. Toplam seyirci kapasitesi yaklaşıl 150 bin kişi olan İstanbul Park Pisti'nde 12 bin araçlık da otopark bulunuyor.

Yarışlar

İlk İstanbul Park Grand Prix'si 21 Ağustos 2005 tarihinde yapıldı ve McLaren Mercedes'in Fin pilotu Kimi Raikkonen bu yarışı kazandı. İkinciliği Renault'un dünya şampiyonu İspanyol pilotu Fernando Alonso kazanırken, üçüncülüğü de yine McLaren takımından Kolombiyalı Juan Pablo Montoya elde etti.

2006 yılındaki yarışı Ferrari'den Felipe Massa kazandı. Renault pilotu Fernando Alonso ikinci, Ferrari pilotu Michael Schumacher üçüncü oldu.

2007 yılındaki yarışı da yine Ferrari'den Felipe Massa kazandı. Ferrari pilotu Kimi Raikkonen ikinci, McLaren pilotu Fernando Alonso ise üçüncü oldu.

2008 yılındaki yarışı Felipe Massa kazanarak, üst üste üçüncü kez birinci oldu. Lewis Hamilton 2. ve Kimi Raikkonen ise 3. olarak yarışı tamamladılar.

İstanbul Park, 2012 Grand Prix takviminden çıkarılmıştır.

Motor Sporları Geçmiş

Formula 1

2005 yılında ölçülen en yüksek hız 329,15 km/saat (204,281 mil/sa) oldu. 2006'da ise önceki yıl kullanılan 3.0 litrelik V10 tornetlerden daha küçük, 2.4 litrelik V8 motorlarla ulaşılan son hız 320 km/sa oldu. Ancak bu, motor güçlerindeki azalmadan değil, lastiklerin özelliklerinden kaynaklandı.

2005

2005 Türkiye Grand Prix'inin galibi, McLaren-Mercedes adına yarışan Kimi Räikkönen oldu. Start-finiş arasında liderliği bırakmayarak 1:24'34.454 süreyle yarışı kazanan Räikkönen'in ardından Renault pilotu Fernando Alonso ikinci, diğer McLaren-Mercedes pilotu Juan Pablo Montoya üçüncü oldu.

Yarışın en hızlı turu Juan Pablo Montoya tarafından 1'24.770 süreyle geçildi. Bu turda ortalama hızı 226,693 km/saat idi.

2006

2006 Türkiye Grand Prix, Ferrari pilotu Felipe Massa tarafından kazanıldı. Massa, start-finiş arasında liderliği bırakmayarak yarışı kazandı. Yarışın en dikkate değer olayıysa, 2005'in şampiyonu Fernando Alonso ile 7 kez Formula 1 şampiyonu olan Michael Schumacher arasındaki çekişmeydi. 2006 San Marino Grand Prix'inde Alonso'yu arkasında tutarak yarışı kazanan Schumacher, bu kez Alonso'yu geçmek için uğraştı, ancak başaramayınca Alonso 2., Schumacher 3. oldu.

2007

2007 Türkiye Grand Prix 2007 Formula 1 sezonu'nun 12. yarışı. 24 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Park'ta yapıldı. Felipe Massa 1., Kimi Raikkonen 2. ve Fernando Alonso ise 3. oldu. Ortalama hız 218,360 km/saat oldu.

2008

Felipe Massa üst üste üçüncü kez yarışı kazandı, Lewis Hamilton 2. ve Kimi Raikkonen ise 3. oldu. En hızlı tur Kimi Raikkonen tarafından 1:26.506 olarak kaydedildi.

2009

2009 Türkiye Grand Prix'sini Brawn GP takımından Jenson Button kazandı. İstanbul Park'ta bir ilk yaşanarak pol pozisyonunu almadan kazanan ilk kişi Jenson Button oldu. Bundan önce İstanbul Park'ta yapılan 4 yarışı da pol pozisyonunu alanlar kazanmıştı.

2010

Lewis Hamilton 1., Jenson Button 2., Mark Webber 3. oldu.