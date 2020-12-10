Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir
10.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:23
Reuters haber ajansı, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu ileri sürdü.
Reuters'ın ABD'li dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberde, "Ankara'yı öfkelendirecek ve müstakbel Joe Biden yönetimiyle ilişkileri karmaşık hale getirecek" yaptırımların en kısa sürede ilan edilebileceği ifadeleri yer aldı.
Bahsi geçen yaptırımların, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı da ileri sürülenler arasında.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı