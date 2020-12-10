Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir

10.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:23
Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir

Reuters haber ajansı, ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması konusunda yaptırım getirme hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

Reuters'ın ABD'li dört farklı yetkiliye dayandırdığı haberde, "Ankara'yı öfkelendirecek ve müstakbel Joe Biden yönetimiyle ilişkileri karmaşık hale getirecek" yaptırımların en kısa sürede ilan edilebileceği ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen yaptırımların, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ve Başkanı İsmail Demir'e yönelik olacağı da ileri sürülenler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti
Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını da içeren tasarı ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti
ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti
ABD Kongresi, Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti
Reuters: AB taslağı Doğu Akdeniz'de sondajdan sorumlu Türk şahıs ve şirketlere yaptırım öngörüyor
Reuters: AB taslağı Doğu Akdeniz'de sondajdan sorumlu Türk şahıs ve şirketlere yaptırım öngörüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öner Erkan Cemal Hünal Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Samatta Burak Yılmaz Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Reuters: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır; her an duyurulabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 21:23:11. #1.14#
title