DHA: Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada karar verilmesine başlandı. Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından kısa ara veren mahkeme heyeti, kararını açıklamaya başladı. Gerekçeli kararını daha sonra açıklayacağını bildiren mahkeme heyeti, dönemin 2'nci Ordu Komutanı Adem Huduti'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.