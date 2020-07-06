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Baro düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiTeklifle; çoklu baro kurulmasının önü açılıyor.

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06.07.2020 03:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 04:05

Baro düzenlemesi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

Teklifle; çoklu baro kurulmasının önü açılıyor. Her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.  Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukat bir araya gelerek birden fazla baro kurabilecek. Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Avukatlara duruşmalarda cübbe giymek koşuluyla kılık ve kıyafet konusunda serbestlik tanınacak.


Kaynak: DHA

Manşet

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