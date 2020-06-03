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konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
03.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:17
konuşan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) yetkilileri Libya ordusunun, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerinin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nda kontrolün sağlandığı açıkladı.
Kaynak: DHA