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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz.
02.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:52
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Mayıs ayı ihracatımız; COVİD-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre %10,84 arttı.
Kaynak: DHA