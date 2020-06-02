flaş Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatımızda da en kötü geride kaldı, toparlanmaya başlıyoruz. Mayıs ayı ihracatımız; COVİD-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre %10,84 arttı.

Kaynak: DHA