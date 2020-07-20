FKA yönetimi Malatya'da toplandı Fırat Kalkınma Ajansı yönetimi Temmuz toplantısı Malatya'da yapıldı.

Fırat Kalkınma Ajansı yönetimi Temmuz toplantısı Malatya'da yapıldı. Toplantıda Malatya, Elazığ, Bölge ve Tunceli için mali destek ve projeler ele alındı.

Fırat Kalkınma Ajansı yönetimi, üyelerin katılımı ile Malatya'da Mövenpick Otel'te gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı olan Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin başkanlığında toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arikan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz, Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren FKA Yönetim Kurulu Başkanı Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Temmuz ayı toplantısını Malatya'da yaptıklarını belirtti. Öncesinde Elazığ ve Malatya daha sonra ise Bingöl'de yaşanan depremleri hatırlatan Ekinci, "Bizler bu süreçte hakikaten yoğun bir mücadele verdik. Depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını biran önce sarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde elimizden gelen gayretleri alana yansıtmaya çalıştık" dedi.

Bölgede yaşanan depremler sonrası büyük oranda vatandaşların sorunlarının çözüldüğünü ve gerekli desteklerin verildiğini ifade eden Ekinci, "İnşallah bundan sonra bu tarz afetleri yaşamayız" ifadelerine yer verdi. Depremin yanı sıra tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile de ülke olarak mücadele ettiklerini dile getiren Ekinci, "Ülkemiz şükürler olsun tüm dünya genelinde bu sorunla en ciddi mücadele eden, en hızlı sonuç alan ülkelerden biri oldu" diye konuştu.

Virüs salgını nedeniyle de uzun süre bir araya gelemediklerini kaydeden Vali Ekinci, "Temmuz toplantısını yapmak üzere bir araya geldik. Ama bundan sonra pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle de nasıl bir yol izleyeceğiz bunu da konuşacağız" dedi.

Bugünkü toplantıda bölgenin kalkınması için yapılan mali destekler, fizibilite destekleri ve diğer çalışmaları da değerlendireceklerini dile getiren Ekinci, "Malatya ve Elazığ'da üretimin yenilikçi dış ticaret kabiliyetini arttırma konusunda projeler var. Yine Tunceli ve Bingöl'de ise tarımsal üretimi arttırma adına projeler var. Yine Fırat Kalkınma Ajansımız Covid-19 salgının bölgede hem ekonomik hem de sosyal olarak etkilerini değerlendirdiğini raporunu da masaya yatıracağız" şeklinde konuştu.

Vali Ekinci, bir yıllık FKA yönetim kurulu başkanlık görevinin de Ağustos ayı itibariyle dolacağını da belirterek bu toplantıda görevin Elazığ Valisi Erkaya Yırık'a devredileceğini de sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA