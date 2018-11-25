Fitch Ratings'in Manisa Büyükşehir Belediyesine Notu: Aa

Doğru yatırım hamleleri, istikrarlı ve disiplinli mali bütçe yönetimiyle hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplinin ne kadar güçlü olduğu Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından bir kez daha teyit edildi. Fitch Ratings'in geçtiğimiz ay yayınladığı basın bülteninde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu, yatırım yapılabilir seviyesinin yüksek not basamağı olan "AA" olarak bir kez daha teyit edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde doğru yatırım hamleleri, istikrarlı ve disiplinli mali bütçe yönetimiyle hizmetlerine aralıksız olarak devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mali disiplininin ne kadar güçlü olduğu dünyaca ünlü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, tarafından bir kez daha onaylandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12 Ekim 2018 tarihinde yayınladığı basın bülteninde, 2014 yılında 6360 sayılı kanun ile büyükşehir statüsü kazanan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, bütçe performansının tedbirli bir maliyet disiplinine ve istikrara sahip olduğu vurgulandı. Manisa'nın yeni bir büyükşehir belediye olması ile ilgili sorumlulukları neticesinde altyapı yatırımlarının anlamlı şekilde artması, toplu taşıma ağı ve çeşitli hizmet birimlerinin inşası gibi temel alt yapı ağının geliştirilmesi ihtiyacı nedeniyle, iddialı bir yatırım programının olduğu ve işletme giderlerindeki büyümenin işletme geliri büyümesini aşmasına rağmen, güçlü bir faaliyet başarısının beklendiği Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings tarafından bir kere daha teyit edildi. Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre, Manisa'nın ulusal kredi notunun yer aldığı 'AA' kategorisi, temerrüt riskinin düşük olduğunu ve finansal yükümlülükleri yerine getirmede yüksek kapasiteyi temsil ediyor.

Fitch Ratings'in değerlendirilmesinin yalnızca Manisa değil, ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "2015 yılında 30 büyükşehir belediyesi arasında bütçesini en iyi kullanan belediyeler arasında Manisa Büyükşehir Belediyesi 1. olmuş, 2016 yılında 2. olarak doğru yolda olduğunu ulusal çapta kanıtlamıştır. Ortaya koyduğumuz planlı, disiplinli ve işini takip eden çalışma anlayışımızla uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Manisa Büyükşehir Belediyesinin kredi notunu yüksek not seviyesi olan 'AA' olarak yine onaylamış ve belediyemizin güvenilirliğini en üst seviyelere çıkarmıştır. Fitch Ratings'in değerlendirilmesinin yalnızca Manisa değil, ülke ekonomisi açısından da önemli olduğuna vurgu yaparak, çalışma ekibim ve benim için büyük bir gururdur" dedi. - MANİSA