FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor
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FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor

FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlandığını hatırlatarak, serbest piyasa üzerinde fındığa fiyat verdikleri gibi randımanına göre de fiyatın yükseldiğini söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 16 Ağustos tarihinde yeni sezon fındık alımlarına başlandığını hatırlatarak, serbest piyasa üzerinde fındığa fiyat verdikleri gibi randımanına göre de fiyatın yükseldiğini söyledi.

Bugünlerde fındığın pazara inmeye başladığını belirten FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, üreticinin fındığının kalitesine göre hak ettiği fiyatı alması gerektiğini belirtti. Bayraktar "Biz piyasada oluşan rakamın bir miktar daha üzerinde fiyat vereceğimizi açıklamıştık ve öyle de yapıyoruz. Ancak bazı bölgelerde piyasa randımanına bakmadan gelen fındığı 50 randıman gibi değerlendirip belirli bir fiyat veriyor. FİSKOBİRLİK olarak biz randımanını kategori yaparak fiyat veriyoruz. Bir başka ifadeyle randımanına göre fiyat veriyoruz. Mesela bugün Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatı 26 lira. Ancak 50 randımanda, 51 randımanda, 52 randımanda, 53 randımanda, hatta 54,55,56,57 randıman da 26 lira. Giresun'da randıman ortalaması 53, 54 olduğu gibi 57 randıman fındık da var. Biz 50 randıman fındığa 25 lira 50 kuruş fiyat verdik. Ancak 51 randıman 26 liraya geliyor. 52 randıman 26 lira 60 kuruş, 53 randıman 27 liraya hatta 57 randıman ise 30 lira çıkıyor. Dolayısıyla ürününe iyi bakan üreticinin fındığı daha yüksek fiyattan alıyoruz. Giresun'da randıman ortalaması 53 olduğu için serbest piyasada 25 lira 50 kuruşa alınırken, FİSKOBİRLİK'te 1 lira üzerinde oluyor. Batı bölgesinde ve Trabzon'un bir kısmında ise randıman üzerinden fındık alınıyor. Buralarda ise FİSKOBİRLİK piyasanın minimum 50 kuruş üzerinde fiyat vermektedir" dedi.

"Serbest piyasa şartlarıyla hareket ederek üreticiyi koruyoruz"

Piyasayı gözeterek hem üreticiyi kuruduklarını hem de piyasa fiyatını yukarı çekmeye çalıştıklarını da anlatan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, " Zaman zaman TMO fiyatından niye fındık almıyoruz diye eleştiriliyoruz. Ancak aslında bizim yaptığımız hem üreticiyi korumak hem de piyasa fiyatını yukarıya çekmeye çalışmaktır. Şöyle ki levant kaliteye 26.5, Giresun kalite fındığa ise 27 lira fiyat verildi. Ancak verilen bu fiyat kesintiler nedeniyle bir miktar aşağı düşmektedir. Bir de TMO fiyatından fındık almak demek TMO fiyatında sabit kalmak anlamına gelir. Mesela geçen yıl TMO 21.5 ila 22 TL'de sabit kaldı. Ancak serbest piyasada biz 25 ila 26 TL'den fındık aldık. Dolayısıyla TMO devletin plan ve programı dahilinde yürüyor ve serbest piyasada fiyatın belli bir rakamın altına düşmemesi için müdahale alımı yapıyor ve oluşabilecek zararı da görev zararı sayabiliyor. Ayrıca serbest piyasayı da takip edip belirlenen fiyatın üzerine çıkarak alım yapmıyor. Biz ise TMO şartlarında fındık alırsak birincisi serbest piyasa şartları düşük olursa ciddi zarara uğrayabiliriz. İkincisi ise serbest piyasada geçen yıl fiyatlar 26,27 TL'ye kadar yükseldi. O zaman da 'TMO fiyatından alıyorsun, niye piyasayı takip etmiyorsun' denilecek. Dolayısıyla biz her şartlarda verdiğimiz fiyatla piyasayı gözeterek hem piyasayı yükselmeye çalışıyoruz hem de üreticiyi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu. - GİRESUN

FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor
FİSKOBİRLİK'te randımana göre fındık alım fiyatı yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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