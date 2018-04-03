Fiskobirlik'in Fındık Karşılığı TMO ile Arazi Takas Edeceği İddiası

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık karşılığı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile arazi takas edilmesine ilişkin, "İstediğimiz miktarda, oranın değerini karşılayacak bir fındık teklif edilirse buna 'evet' diyoruz" dedi.

Bayraktar, FİSKOBİRLİK bünyesindeki FİSKOMAR ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "TMO'dan fındık alacak mısınız ?" sorusuna Bayraktar, "Şu anda piyasadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz, bir miktar stoklarımız da var, miktar söylemeyeyim ama görünen o ki bizim de TMO'ya ihtiyacımız olacak." yanıtını verdi.

Bayraktar, şu ana kadar TMO'dan alım yapmadıklarını ifade ederek, "Kendi stoklarımız vardı, piyasadan da fındık bulabiliyoruz. Üreticiden az da olsa fındık geliyor, fiyat yükselince bir miktar fındık gelmeye başladı." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) AŞ'nin bulunduğu arazinin TMO ile fındık karşılığında takas edileceği ve Giresun Üniversitesine satılacağı iddialarına ilişkin sorusu üzerine Bayraktar, "Bizim aslında bu konuyla ilgili TMO ile bir görüşmemiz yok, bu mesele aslında direkt bizi ilgilendiren bir mesele değil, daha çok buradaki hükümet yetkilileri ve üniversiteyi ilgilendiriyor. Orası Giresun'un en değerli yerlerinden birisi. Böyle değerli bir yeri takasla çözmeye çalışıyor olmamız aslında FİSKOBİRLİK adına bir özveridir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, TMO'nun elindeki 140 bin ton fındığın bir miktarının bu yılki rekoltenin de dikkate alındığında yağ olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu belli yani, 30-40 bin ton fındık minimum TMO'nun gelecek sene değerlendiremeyeceği bir ürün olarak kalacak. Buna binaen yereldeki arkadaşlar şöyle bir öneri getirdiler 'fındıkla burayı takas eder misiniz ?' Tabi biz sonuç itibariyle çözüme katkı sunmak istiyoruz ayrıca bize fındık da lazım. TMO sonuç itibariyle bir kısmını yağ yapacaksa biz de sonuç itibariyle tesislerimize bu fındığı nihai ürün yaparak satabiliriz. 'Bu anlamda takasta biz evet deriz' dedik. İstediğimiz miktarda, oranın değerini karşılayacak bir fındık teklif edilirse buna 'evet' diyoruz."

FİSKOBİRLİK'in bir miktar kaynağa da ihtiyacının olduğunu dile getiren Bayraktar, "Hem orada bir şey yapamıyoruz üniversite genişleme alanı olduğu için, hem de Giresun 2. OSB'den yer aldık, oraya bir yatırım yapmamız lazım dolayısıyla. Yani bu meselenin aslında bir an önce çözülmesi lazım, eğer 'olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın' noktasında kısa zamanda bir çözüme ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.