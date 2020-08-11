Finike'de kayıp olarak aranan kişi, denizde ölmüş olarak bulundu Antalya'nın Finike ilçesinde denizde ölmüş olarak bulunan Mehmet Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde denizde ölmüş olarak bulunan Mehmet Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından alındı. Finike ilçesine gezmeye giden Mehmet Kaya'dan haber alamayan yakınlarının kayıp başvurusu üzerine arama çalışması başlatıldı. Kaya'nın aracı Gökliman mevkisinde park halinde bulundu. Araçta kıyafetleri bulunan Kaya'nın, denizde cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın yüzmek için girdiği denizde boğulduğu tahmin ediliyor. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsi işleminin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin Elmalı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kaynak: AA