Fındıkta 'kozalak akarı' tehlikesine karşı harekete geçildi

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındık tarımında, zararlılarla mücadele sürüyor.

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındık tarımında, zararlılarla mücadele sürüyor. Fındıkta uç kurumalarıyla verim ve kalitede yüzde 70 oranında kayıplara neden olan, yaprak ve sürgün gözlerine zarar veren 'kozalak akarı' toplamaya teşvik için kilo başına üreticilere 10 TL ödeme yapılmaya başlandı. Trabzon'da başlayan uygulama ile 'kozalak akarı' toplayan ilk üreticilere ödeme yapıldı.

Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta verim ile kaliteyi düşüren hastalık ve zararlılarla ilgili başlatılan mücadele sürüyor. Doğu Karadeniz'de çay tarımına zarar veren ve yörede 'vampir' olarak bilinen 'ricania simulans' adlı kelebek ile fındık üretiminde rekolte kaybına yol açan 'drakula' adlı 'turunçgil uzun antenli teke böceği' ve fındık bahçelerine dadanan 'kahverengi kokarca' adlı böcek türünün ardından halk arasında 'fındık gülü' olarak bilinen 'kozalak akarı' tehlikesi başladı. Fındıkta uç kurumalarıyla verim ve kalitede yüzde 70 oranında kayıplara neden olan, fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerini tahrip ederek, zarar veren 'kozalak akarı' ile mücadele başlatıldı. İlaçla mücadelenin yanı sıra 'kozalak akarı' dallardan elle de toplanabiliyor. 'Kozalak akarı' toplamaya teşvik için kilo başına üreticilere 10 TL ücret verilmeye başlandı. Bir bahçede toplanan 'kozalak akarı' için üreticilere ödeme yapıldı.

'MÜCADELE SÜRMELİ'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, geçen yıllara oranla bu sene bahçelerde çok fazla 'kozalak akarı' olduğunu söyledi. Arslantürk, "Yüzde 70'e varan hasarlara neden olduğunu gördük. Üreticiler mutlaka zamanında mücadelesini yapmalı. Gübreyi, ilacı zamanında vermeli. Böylece verim artabilir. Geçmiş yıllara göre çok yoğun kozalak akarı görülüyor. Mekanik mücadeleyi öneriyoruz. Elle bunların toplanması gerekiyor. El ile toplamanın mümkün olmadığı noktalarda kimyasal mücadelenin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimiz 'kozalak akarı'nın 70'e varan hasarlara neden olduğunu gördük. Mücadele yapmadığımız taktirde gelecek sezonda rekolteyi son derece olumsuz yönde etkileyecek. Mutlaka mücadelenin başlaması lazım, 10 Mayıs'a kadar mücadele sürmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR