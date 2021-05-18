Fındıkta zararlılar ve hastalıkla mücadele için 600 bin bilgilendirme broşürü dağıtılacak

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta zararlılar ve hastalıklarla mücadele için üreticilere 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin afişin dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden fındıkta zararlılar ve hastalıklarla mücadele için üreticilere 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin afişin dağıtılmaya başlandığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Haydar Gören tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, mevcut dikili alanlarda yapılacak uygulamalarla fındıkta üretimin, dolayısıyla elde edilecek gelirin artırılabileceğine işaret edildi.

Türkiye'nin, dünya fındık üretim ve ihracatında lider konumda bulunduğu ancak verimlilik konusunda iç açıcı bir durumda olmadığı belirtilen açıklamada, ürün verimliliğinin, en büyük üretici konumundaki Türkiye'de dekar başına ortalama 80-90 kilogram, İtalya'da 150, ABD'de 285, Gürcistan'da 180, Şili'de 225 ve Azerbaycan'da 130 kilogram civarında olduğu bildirildi.

Bu dezavantajlı durumun farkında olan fındık sanayicisi ve ihracatçılarının bir yandan ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunurken diğer yandan da verimliliği yükseltecek çabaları görev saydığı, artan dünya fındık tüketimini Türkiye orijinli fındıklarla karşılamak ve rakiplere üstünlük sağlamanın ancak bu yolla mümkün olacağı ifade edildi.

Bu yoldaki en büyük çalışmanın Fındık Araştırma Enstitüsü bünyesinde fidan üretimi için doku kültürü laboratuvarı kurulmasını sağlamak olduğuna işaret edilen açıklamada, hem üretici taleplerini karşılayacak hem de hastalıklardan ari ve zirai dona dayanıklı fındık fidanı üretiminin yaygınlaştırılmasının burada temin edileceği vurgulandı.

Açıklamada, verim ve kalitenin artırılması için Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile iş birliği yapılarak çiftçilere, budama, bahçelerin gençleştirilmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yerinde eğitimler verildiği, TÜBİTAK ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile bölge üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel projelere maddi ve manevi anlamda destek sağlandığı bildirildi.

150'den fazla ülkeye ihracat

Üreticilerin son yıllarda bahçeleriyle daha çok ilgilendiklerinin gerek rekoltenin artması gerekse kalitenin yükselmesiyle kendini gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda fındık üretim alanlarımızda en sık rastlanan zararlılar olan fındık kurdu ve fındık yeşil kokarcası ile son yıllarda yaygın bir hastalık olan külleme başta olmak üzere bitkisel zararlı ve hastalıklara karşı doğru bilgi ve yöntemlerle ve özellikle doğru zamanda mücadele edilmelidir. Bu mücadele verimliliğin artırılmasını sağlayacak ve ülkemizin dünya fındık üretim ve ihracatındaki lider konumunu korumasına da önemli katkıda bulunacaktır."

Fındıkta verimliliğin ve kalitenin artırılmasına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla ihracatçı birliklerinin çalışmalarını sürdürdüğü, bu yıl da fındık üretilen tüm il ve ilçelerdeki üreticilere, zararlılar ve hastalıklarla mücadele konusunda 600 bin bilgilendirme broşürü ile 2 bin afişin dağıtımına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, son 10 sezonda Türkiye'ye net 20 milyar dolar döviz girdisi sağlama başarısı gösteren fındık sanayici ve ihracatçılarının fındıkta hastalık ve zararlılara karşı topyekun mücadele beklediği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay