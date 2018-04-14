Fındık Üreticisine Zirai Mücadele Uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, "Unutmamalıdır ki doğan fındığı dalda tutmak ve onu beslemek insanların elindedir. Zirai mücadelede başarı, hedef zararlıya etkili ilacın önerilen dozda ve zamanında kullanılmasıyla mümkündür." dedi.

Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık çotanaklarının nisan ayıyla belirmeye başladığını söyledi.

Fındık bahçelerinde zararlılara karşı zirai mücadelenin bu ayda gerçekleştirildiğini dile getiren Karan, "Fındık bahçelerinde fındık kozalak akarı ile ilaçlı mücadelenin yapılabildiği dönem bu aydır. Ocak başına ortalama 30 kozalak varsa yeni sürgünlerden itibaren üçüncü yaprak geriye devrediyorsa derhal ilaçlanmaya başlanılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kozalak akarına uygulanacak sıvı kükürt ile aynı zamanda bahçelerde ortaya çıkan külleme hastalığı ve fındık filiz güvesi zararlısına karşı da mücadele edilmiş olunacağını belirten Karan, şöyle devam etti:

"Filiz güveleri kışı kozalakların içinde geçirirler ve ilkbaharda yeni gelişen tomurcuklarla sürgünlerde galeri açarak kurumalarına neden olurlar. Yapılacak tek ilaçlamayla külleme hastalığı, fındık filiz güvesi ve fındık kozalak akarı ile mücadele etmiş oluyoruz. Son yıllarda fındık yeşil kokarcasına karşı da zirai ilaçlama nisan ayının ikinci yarısında yapılıyor. Yeşil kokarcasına yönelik zirai ilaçlamanın ayrıca fındık kurdu mücadelesine de yararı bulunmaktadır."

Karan, çiftçilere zirai mücadeleyi önemsemeleri ve kesinlikle aksatmamaları uyarısında bulunarak, "Unutmamalıdır ki doğan fındığı dalda tutmak ve onu beslemek insanların elindedir. Zirai mücadelede başarı, hedef zararlıya etkili ilacın önerilen dozda ve zamanında kullanılmasıyla mümkündür." diye konuştu.