Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi
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Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi

26.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:38
Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticilerine budama eğitimi verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticilerine budama eğitimi verildi.

Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta verimi artırmak için çiftçilere eğitimler veriliyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Tarım ve Müdürlüğü ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanlığı'nın da katkısıyla doğru budama için Çarşamba'nın Karamustafalı Mahallesi'nde halkın bilgilendirilmesi adına örnek bir budama eğitimi gerçekleştirildi.

Fazla dal fazla ürün anlamına gelmez

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Eğitimler hakkında konuşan Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, "Budamaya eskiler özellikle yıkamıyorlar. Tabii, bu dallara kıyamamak fındık bitkisinin havalanmasını engelliyor. Havalanmasını engellemek demek ağaçta birçok hastalık ve zararlarında çoğalması anlamına gelir. Deniliyor ki daha fazla dal daha fazla ürün ama değil. Ne kadar budama yaparsak ağacımız, ocağımız, fındığımız o kadar sağlıklı olur. Bizde bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize bu uygulamaları göstermek adına bu tür çalışmalar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İl Tarım Müdürlüğü'nün desteği ile daha da büyüterek bu işlemleri yapacağız" dedi.

"Artık tek dala dönen bir yetiştirme yöntemi var"

İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam ise, "Arkadaşlar güzel çalışmalar yapıyorlar. Ziraat odasındaki danışman arkadaşlarımızda bu konuya dahil oldular. Biz İl Müdürlüğü olarak bakanlığımıza sunacağımız. 'Fındık Bahçeleri Rehabilitasyonu' adı altında bir projemiz var. Orada da hem teknik ekipman desteği hem de diğer lazım olacak bilgilendirme çalışmaları ile ilgili bütün destekleri vereceğiz. İnşallah iyi bir verim olacak, bunu zamanla göreceğiz. Bu atadan kalma bir yöntem değil. Artık tek dala dönen bir yetiştirme yöntemi var bu fındığın. Kendilerine güvensinler" ifadelerini kulandı

Eğitim programına ziraat mühendisleri ve fındık üreticileri katıldı. - SAMSUN

Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi
Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi
Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi
Fındık üreticilerine 'budama' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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