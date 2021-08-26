'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık toplamanın zorluğunu anlatmak isteyen bir grup, 'Fındık Özel Harekat (FÖH) adını verdiği tim kurdu.

ORDU'nun Korgan ilçesinde fındık toplamanın zorluğunu anlatmak isteyen bir grup, 'Fındık Özel Harekat (FÖH) adını verdiği tim kurdu. Asker yürüyüşüyle bahçeye giren işçiler, fındık toplama yemini ettiği anların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Korgan ilçesinde çektikleri kısa videolarla sosyal medyada gündeme gelen Hasan Yiğit ve Sami İsen, fındık hasadının zorluğuna dikkat çekmek için ilginç 'Fındık Özel Harekat (FÖH) adını verdiği tim kurdu. 9 kişilik ekip kayda aldığı görüntülerde asker yürüyüşü ile yemin etti. Türk bayrağı serilİ masa başına gelen işçiler, 'Komando Andı'nın sözlerini kendilerine göre uyarlıyarak okudu, 'Erenler ölmez, vatan bölünmez' sloganı attı. İşçilerin fındık toplama yemini ettiği anların görüntüleri paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

'BU YIL DA EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYORUZ'

Videoda fındık toplamanın zorluklarını askeri eğitimlerle anlattıklarını ifade eden Hasan Yiğit, '2019 yılında kurulan Fındık Özel Harekat Timi'nin bu yıl da eğitimlerine devam ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. En güzel şekilde eğitimlerini alıyorlar. Bu yıl da fındık hasadına başlayan ve time katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum' dedi.

Sami İsen de, 'Bahçesi toplanacaklar artık dert etmesin. Fındık Özel Hareket Timi, bu yıl yeni mezunlar için bir yemin töreni gerçekleştirdi. Fındık bahçesi toplanacak olanlar bizi bulabilirler. Profesyonel ekibimizle birlikte bir telefon yakınınızdayız' diye konuştu.

'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ
'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ
'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ
'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Demet Akalın Mesut Akusta
Spor Arda Güler Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'FINDIK ÖZEL HAREKAT TİMİ' VİDEOSUNA SOSYAL MEDYADA İLGİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:08:47. #1.16#

title