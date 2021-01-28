Fındık Araştırma Enstitüsü'nde geçen yıl 10 bin 680 meyve fidanı üretildi
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Fındık Araştırma Enstitüsü'nde geçen yıl 10 bin 680 meyve fidanı üretildi

28.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:42
Fındık Araştırma Enstitüsü'nde geçen yıl 10 bin 680 meyve fidanı üretildi

Fındık Araştırma Enstitüsü, araştırma projelerinin yanında 10 bin 680 meyve fidanı üretimi ile 7 bin 379 toprak ve yaprak analizi yaparak üreticilere hizmet verdi.

Fındık Araştırma Enstitüsü, araştırma projelerinin yanında 10 bin 680 meyve fidanı üretimi ile 7 bin 379 toprak ve yaprak analizi yaparak üreticilere hizmet verdi.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, fındığın yanı sıra üzüm, kivi, karayemiş gibi ekonomik değere sahip bazı meyvelerin fidan üretiminin de enstitüde yapıldığı belirtildi.

Enstitünün 2020 yılında 9 bin 22 açık köklü fındık fidanı, 442 tüplü kivi, 94 tüplü karayemiş, bin 84 tüplü üzüm, 38 tüplü böğürtlen olmak üzere toplam 10 bin 680 meyve fidanı satışının yapıldığı aktarılan açıklamada, fidan üretiminin yanında 2020 yılında fındık üreticilerinden gelen 866 toprak numunesinden 6 bin 479 analiz yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, toprak analizi sonuçlarına göre fındık üreticilerine gübreleme tavsiyesi de yapılarak etkili ve doğru gübreleme hususunda üreticilerin bilgilendirildiği belirtildi.

Bitki ve diğer meyve analizlerinin sayısının ise 900 olduğu aktarılan açıklamada, enstitüde toprak ve yaprak analizi laboratuvarında yapılan analiz sayısının toplamda 7 bin 379 olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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