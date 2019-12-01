"Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı Açıklaması

01.12.2019 19:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:10

Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) ikinci kez düzenlediği uluslararası "Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansının sonuç bildirgesi açıklandı.

MEDICS Worldwide Uluslararasi Tıbbi Yardım Derneği, Türk Kızılay'ın katkıları ve AID, Sağlık Sen, Sağlık Medeniyet, Gazze Destek Derneği ve Al Baraka Derneği paydaşlığında "Filistin'in nabzı durdurulamayacak" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen sağlık forumu sonuç bildirgesinde, Filistin'deki sağlık hizmetlerinin hız kazanması ve işlevsel hale gelmesi için bir dizi karar alındığı belirtildi.

Uluslararası sözleşmeler uyarınca çatışma bölgelerinde sağlanan sağlık programlarının kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerini iyileştirme amaçlı program ve girişimlere öncelik verileceğine vurgulanan bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Tüm boyutlarıyla yaşam kalitesini arttırmak amacıyla ortak vizyonlar oluşturmaya çalışılacak. Çatışmalardan mağdur olan ve yaralanan mültecilerin hizmetinde ortak çalışmalar yapılacak. Öncelikle zor insani koşullarda yaşayan Filistinli hasta ve yaralılara sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan tıbbi cihazların ve sağlık sarf malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak. Hasta ve yaralıların sürdürülebilir şekilde tedavi edilmesi için Filistin'de tıbbi personelin eğitimi ve gelişimi için katkı sağlanacak. Filistinli doktor adaylarının doğru uzmanlık alanlarında eğitim görmeleri sağlanacak."

"Medya, sosyal medya kampanyaları yapılacak"

Bildirgede, medya, sosyal ve dijital medya aktivistlerine, Filistin'in insani ve sağlık sorunlarına daha fazla önem göstermeleri, mevcut durum ile ilgili kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamaları için sosyal medya projeleri geliştirileceğine değinilerek, "Filisin'deki gerçek olanlar kamuoyu ile paylaşılarak, insan onuruna saygı ve insanı çalışmanın odağı temalı medya, sosyal medya kampanyaları yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Bildirgede, Medics Worldwide yönetimi tarafından, uluslararası konferansın hazırlıkları sırasında birçok konuda kolaylık sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk vatandaşlarına konukseverliklerinden dolayı teşekkür edilerek "Konferansın Filistin sağlık çalışmalarının ilerletilmesine bir katkı sağlamasını ve yaralı ve hastaların hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamasını ümit ediyoruz." temennisinde bulunuldu.

"17 Kasım 2020 tarihinde Abu Dabi'de yapılacak olan İslam ülkeleri Sağlık Bakanları Toplantısı'nda, bu alanla ilgilenen herkesle ortaklık ve iş birliğini güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz." açıklamasına yer verilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Konferansın sonunda, Medics'in lansmanını duyurduğu 13 yıldır kuşatma altında olan Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların acılarını hafifletmek için sağlanan sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla Gazze Şeridi'ndeki sağlık sistemini ıslah etme girişimine tüm katılımcıları ve bizimle etkileşim kurmak isteyen herkesi davet ediyoruz

Size ve sizinle birlikte anlatacağımız yeni başarılar ve gerçekliklerle yeni konferanslarda buluşmayı umuyoruz."

"Sadakataşı ve UDEF ile protokol imzalandı

Medics World Wide'ın (Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği) bu yıl ikincisini düzenlediği uluslararası "Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansına Filistin ve Türkiye'nin yanı sıra 28 devletten sivil toplum kuruluşları, uluslararası vakıflar ve sağlık alanında çalışan insani yardım kuruluşlarını temsilen 250 katılımcı iştirak etti.

Konferans, MEDICS Worldwide'ın özellikle çatışma bölgelerindeki sağlık hizmetlerini iyileştirmenin yolları üzerine odaklanan ve 2018 yılında Beyrut'ta düzenlediği ilk konferansının devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Medics konferansta, uluslararası çabaları harekete geçirmeye, deneyimlerini paylaşmaya, kalkınma profesyonelleriyle ortaklık geliştirmeye, hasta hizmetlerini geliştirmeye ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya odaklandı. Konferansta tartışılan özel konuların yanı sıra, Filistin'deki hasta ve yaralıların, diasporadaki mülteci kamplarının yaşadığı zor insani ve yetersiz sağlık koşullarını yansıtan sunumlar yapıldı.

Konferansa 28 ülkeden katılan STK'lar ve Türkiye'den Sadakataşı ve UDEF ile protokol imzalandı. Medics World Wide Genel Başkan Mehmet Ağırman'ın protokolleri imzalamasının ardından katılımcı STK'lar için plaket töreni düzenlendi.

Kaynak: AA