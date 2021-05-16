Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki: İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor
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Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki: İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor

Son dakika haberleri... Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki: İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber... Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad al Maliki, BM Güvenlik Konseyi toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarına değinerek, "Hanginizin uyanacağını bilmeden uyumanın ne anlama geldiğini düşünün. İsrail, Gazze'deki Filistinlileri birer birer öldürüyor. İsrail halkımıza zulmediyor, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işliyor" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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