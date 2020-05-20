Filistin'den İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilmek için uluslararası girişim
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Filistin'den İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilmek için uluslararası girişim

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin Yönetimi'nin, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak girişimleri nedeniyle, bu ülke ile yapılan anlaşmalardan çekilme kararının uygulanması için ulusal ve uluslararası taraflarla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Filistin'den İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilmek için uluslararası girişim
20.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:08

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin Yönetimi'nin, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak girişimleri nedeniyle, bu ülke ile yapılan anlaşmalardan çekilme kararının uygulanması için ulusal ve uluslararası taraflarla bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin yönetiminin İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilme kararının uygulanması için ulusal ve uluslararası taraflarla telefonda görüştüğünü, Filistin'deki Arap ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

İsrail'in defalarca Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeyi planladığını açıkça ifade ettiği ve şimdi bu ilhakı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğuna dikkati çeken Iştiyye, İsrail'in bu adımla iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırdığını, dolayısıyla İsrail'le yapılan tüm anlaşmalardan çekildiklerini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün akşam Filistin'in üst düzey isimleriyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak planına karşı izlenecek yolu görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Toplantıda konuşan Abbas, "Filistin, Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalmayacaktır." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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