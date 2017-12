Filipinleri, Tembin Kasırgası Vurdu

Güney Filipinler'i sarstığı tropikal fırtına Tembin 182 can aldı. 153 kişi ise hala kayıp. Polis cesetlerin çoğunun nehirlerden çıkarıldığını kaydetti. Tropikal Fırtına Tembin Cuma gününden bu yana ülkenin ikinci büyük adası Mindanao adasını vurdu. Filipinler'de her yıl ortalama 20 büyük fırtına gerçekleşiyor ve bunların birçoğu da can alıyor. Ancak, 20 milyon insanın yaşadığı Mindanao'ya fırtına nadiren uğruyordu. Ülkede polis, askerler ve sivil kurtarma ekipleri Dalama köyünde cesetleri kürekle çamurla kaplanmış balçıktan çıkartıyor. Bir köy ise yükselen nehrin suları altında kalarak tamamen yok oldu. Sapad kasabası yakınlarındaki Salog Nehri'ndeb de bir çok ceset çıkarıldı. Salvador polis şefi Wilson Mislores açıklamasında "Halkı defalarca uyardık, ancak, tayfunun bu bölgede çok görülmemesi sebebiyle nehirlerin yakınında yaşayan insanlar bizi ciddiye almadı "dedi. Yetkililer bir çok sel altında kalan bölgeye ise henüz ulaşamadı. Tembin tayfınu dün öğleden sonra 145 kilometre hıza ulaşarak 40 binden fazla kişinin yer aldığı Balabac kentini vurdu.



Başkan Rodrigo Duterte'nin sözcüsü Harry Roque, yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir başka tropik kasırga ile mücadele ediyoruz. Bu felaket ne yazık ki Noel'de varlığını hissettirdi," dedi.



Roque, fırtınadan etkilenenlere hükümetin yardım edeceği sözünü verdiyse de, Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi sözcüsü Romina Marasigan, durumu "zor" olarak nitelendirdi. - N