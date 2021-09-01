Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen törende Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Algabre'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filipinler Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile telefonda görüştü
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