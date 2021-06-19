"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak
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"Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak

'Filenin Efeleri' CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Avrupa Altın Ligi finalindeki rakibi Ukrayna oldu.

Ukrayna, yarı final mücadelesinde ev sahibi Belçika'yı 25-15, 25-19 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Estonya'yı 3-2 mağlup ederek ligde 7'de 7 yapan ve adını üst üste 2. kez finale yazdıran "Filenin Efeleri" CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğu için Ukrayna ile karşılaşacak.

Belçika'nın Kortrijk şehrindeki SC Lange Munte Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Maç, TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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