Fildişi Sahili'nde sağlık sorunları yaşayan Başbakan Bakayoko'nun görevine Devlet Bakanı Achi vekalet edecek
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Fildişi Sahili'nde sağlık sorunları yaşayan Başbakan Bakayoko'nun görevine Devlet Bakanı Achi vekalet edecek

08.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:20
Fildişi Sahili'nde sağlık sorunları yaşayan Başbakan Bakayoko'nun görevine Devlet Bakanı Achi vekalet edecek

Fildişi Sahili'nde, bir süredir Fransa'da tedavi gören Başbakan Hamed Bakayoko'nun yerine Devlet Bakanı Patrick Achi, "Geçici Başbakan" olarak görevlendirildi.

Fildişi Sahili'nde, bir süredir Fransa'da tedavi gören Başbakan Hamed Bakayoko'nun yerine Devlet Bakanı Patrick Achi, "Geçici Başbakan" olarak görevlendirildi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Achi'nin, Başbakan Bakayoko'nun görevine vekalet edeceği bildirildi.

Aynı zamanda Savunma Bakanı olan Bakayoko'nun bu görevine de hükümetten Tene Brahima Ouattara'nın vekalet edeceği belirtildi.

Zehirlendiği iddia edilmişti

Bakayoko, sağlık sorunları nedeniyle 18 Şubat'ta özel uçakla Paris'e gitmişti.

Hastalığına ilişkin bilgi verilmeyen 56 yaşındaki Bakayoko'nun "zehirlendiği ve Paris'e ulaştığında durumunun oldukça kritik olduğu" iddia edilmişti.

Bakayoko'nun selefi Amadou Gon Coulibaly de tedavi için gittiği Fransa'dan döndükten kısa süre sonra 8 Temmuz 2020'de yaşamını yitirmişti.

Aynı zamanda 31 Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly'nin ölümü ülkede şok etkisi yaratmıştı.

Coulibaly'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara, 3'üncü dönemine devam etme kararı alarak aday olmuş ve seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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