Karnı Aç Fil, Önünden Geçen Kamyondan Saman Balyası Yürüttü

Tayland'da yola çıkan fil, saman yüklü bir kamyonu durdurdu. Ardından da hortumuyla kendine bir balya saman aldı.

SEVİMLİ HIRSIZ

Nakhon Ratchasima şehrinde yaşanan olay esnasında trafik durdu, insanlar şaşkınlık içinde filin hırsızlığını izledi. Sevimli hayvanın aldığı balyayla uğraşmasını fırsat bilen sürücüyse kamyonu hızla oradan uzaklaştırdı. Ardından trafik de yeniden akmaya başladı.

SALDIRGAN BİR TUTUM GÖSTERMEDİ

Karnı aç filin yola çıkıp kamyonu durdurmasının ardından şaşkınlık yaşayan insanlar oların gidişatını izlemeye koyuldu. Filin herhangi bir saldırgan tutum göstermemesi sayesinde olay herhangi bir yaralanma olmadan sona erdi. Sevimli fil 1 balya saman alarak önce tadına baktı sonra ise onunla oynadı. Filin meşguliyetini fırsat bilen araç sürücüleri ve kamyon yoluna devam etti.