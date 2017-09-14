Karnı Aç Fil, Önünden Geçen Kamyondan Saman Balyası Yürüttü
Tayland'da yola çıkan karnı aç fil, saman yüklü bir kamyonu durdurup üzerindeki samanlardan bir balya alıp, yedi.
Tayland'da yola çıkan fil, saman yüklü bir kamyonu durdurdu. Ardından da hortumuyla kendine bir balya saman aldı.
SEVİMLİ HIRSIZ
Nakhon Ratchasima şehrinde yaşanan olay esnasında trafik durdu, insanlar şaşkınlık içinde filin hırsızlığını izledi. Sevimli hayvanın aldığı balyayla uğraşmasını fırsat bilen sürücüyse kamyonu hızla oradan uzaklaştırdı. Ardından trafik de yeniden akmaya başladı.
SALDIRGAN BİR TUTUM GÖSTERMEDİ
Karnı aç filin yola çıkıp kamyonu durdurmasının ardından şaşkınlık yaşayan insanlar oların gidişatını izlemeye koyuldu. Filin herhangi bir saldırgan tutum göstermemesi sayesinde olay herhangi bir yaralanma olmadan sona erdi. Sevimli fil 1 balya saman alarak önce tadına baktı sonra ise onunla oynadı. Filin meşguliyetini fırsat bilen araç sürücüleri ve kamyon yoluna devam etti.