Fikret Orman Sayesinde Eski Sevgilisinin İşleri Açıldı
Mercedes-Benz Fashion Week'te Fikret Orman ile kısa bir süre aşk yaşayan Ula Alex de podyuma çıktı. Güzel modelin, Orman'la aşk yaşadıktan sonra işleri bir hayli açıldı.
Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week'te ilk gün geride kaldı.
70'Lİ YILLARDAN ESİNLENDİLER
Modacı Raşid Bağzıbağlı, 2018 İlkbahar-Yaz Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında 70'li yılların disco döneminde Bianca Jagger'in stilinden ilham aldığı 'Bianca' adını verdiği, Radhid markasına ait hazır giyim koleksiyonunu podyuma taşıdı.
FİKRET ORMAN'IN SEVGİLİSİ DE BOY GÖSTERDİ
Tülin Şahin'in baş manken olarak çıktığı defilede, Fikret Orman'ın kısa bir süre aşk yaşadığı eski sevgilisi Ula Alex de boy gösterdi. Fikret Orman ile aşk yaşayan genç mankenin Fikret Orman sayesinde işleri açıldı.
Ula Alex, zerafeti ile mest etti;