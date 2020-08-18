FIFA 21, Playstore'da ön siparişte Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Electronic Arts'ın FIFA 21 oyununun PC sürümünü ön siparişe açtı.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Electronic Arts'ın FIFA 21 oyununun PC sürümünü ön siparişe açtı.

Türk Telekom açıklamasına göre, FIFA 21, Türkçe dil desteğiyle 9 Ekim'de Playstore'da yayınlanacak.

Futbolseverlerin en çok oynadığı oyunlardan biri olan serinin yeni yapımı FIFA 21, gerçekçi futbol deneyimiyle öne çıkıyor. EA Sports'un yayınladığı ve EA Vancouver ile EA Romanya stüdyoları tarafından geliştirilen FIFA 21, Microsoft Windows işletim sistemine sahip PC'lerde 50 GB kaplama alanına ihtiyaç duyuyor.

FIFA 21 yenilenen Kariyer Modu ve Volta Modu'nun yanı sıra, yeni mekanlar ve yeteneklerle birlikte David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti gibi efsanevi futbolcuların ikon kartlarını da içeriyor.

Oyunu Playstore'da ön sipariş verenler ise şu ek avantajlara sahip oluyor:

"3 adede kadar nadir altın paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet. 5 FUT maçında kiralık kapak yıldızı ögesi. FUT elçisi oyuncu seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçme hakkı. Özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeler."

Playstore'da PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlarla ön siparişe açılan FIFA 21'e, Türk Telekom'un evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan futbolseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

Kaynak: AA