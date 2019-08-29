FIBA Dünya Kupası hazırlık kampı: F grubu

Yunanistan Yeni Zelanda Brezilya Karadağ

Yunanistan

Takımın yıldızı: Giannis Antetokounmpo Dünya kupalarındaki en iyi derece: Gümüş madalya Muhtemel beş: Nick Calathes - Kostas Sloukas - Kostas Papanikolaou - Giannis Antetokounmpo - Ioannis Bourousis Ne bekliyoruz:...

29.08.2019 11:14

Takımlar:









Yunanistan

Yeni Zelanda

Brezilya

Karadağ









Yunanistan









Takımın yıldızı: Giannis Antetokounmpo

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Gümüş madalya

Muhtemel beş: Nick Calathes - Kostas Sloukas - Kostas Papanikolaou - Giannis Antetokounmpo - Ioannis Bourousis

Ne bekliyoruz: Giannis Antetokounmpo’nun turnuvayı domine edip Yunanistan’ın en az yarı final görmesini.







Yunanistan, Akropolis Turnuvası’nda iyi bir görüntü çizdi. Calathes gibi top yönlendirici bir liderleri ve Giannis Antetokounmpo gibi durdurulamaz bir skorerleri var. Sloukas’ın durumu netlik kazandı ve başarılı guard kadroda yer alıyor. Onun varlığıyla birlikte Yunanistan’ın hücum yapısı, Antetokounmpo dışında da bir opsiyon daha üretmiş oldu. Yunanistan için en önemli eksiler ise Antetokounmpo odaklı bir hücum yapıları olması ve takımın kenardan skor katkısı alabileceği opsiyonların kısıtlı olması. Yunanistan, yine de, Calathes’in oyun aklı ve son NBA MVP’siyle tüm zorlukları aşacak güçlükte bir takım ve şampiyonluk mücadelesi verecektir.





Yeni Zelanda









Takımın yıldızı: Isaac Fotu

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Dördüncülük

Muhtemel beş: Tai Webster - Corey Webster - Thomas Abercrombie - Isaac Fotu - Rob Loe

Ne bekliyoruz: 2002 ruhunu yakalayarak turnuvanın en çok mücadele eden takımlarından olmalarını.







Yeni Zelanda tarihinin en büyük başarına 2002’de, dördüncü olarak imza atmıştı. Şu anki kadroları o dönemkine göre çok daha kırılgan ve basketbol aklı kısıtlı bir kadro. Oyuncular tek tek göz önüne alındığında yetenekli bir kadroya sahipler, her top için savaşan yapılarını 2002’den bu yana koruyorlar. Bu kadronun en büyük avantajı atletizm potansiyeli. Zayıf noktalarıysa savunmadaki kırılgan yapıları ve hücumda çok fazla tercih hatası yapmaları.





Brezilya









Takımın yıldızı: Leandro Barbosa

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Altın madalya

Muhtemel beş: Marcelinho Huertas - Leandro Barbosa - Bruno Cabahlo - Agusto Lima - Anderson Varejao

Ne bekliyoruz: Deneyimli kadrolarıyla gruptan çıkmalarını ve bu turnuvada en az çeyrek final görmelerini.







Brezilya turnuvaya çok deneyimli bir kadroyla geliyor. Hazırlık maçlarında iyi bir görüntü çizdiler. Bu turnuva Brezilya’nın 2000’lerde yakaladığı yetenekli jenerasyonun muhtemelen son turnuvası. Turnuvanın en yaşlı takımlarından biri olan Brezilya’nın özellikle maç sonlarında bunun avantajını kullanması muhtemel ancak turnuvadaki yoğun maç temposuna bu kadronun nasıl bir reaksiyon vereceği büyük bir soru işareti. Brezilya’nın bu kadrosuyla maç içerisinde enerji tasarrufu yapması şart.





Karadağ









Takımın yıldızı: Nikola Vucevic

Dünya kupalarındaki en iyi derece: Altın madalya (Yugoslavya bünyesinde)

Muhtemel beş: Derek Needham - Suad Sehovic - Dino Radoncic - Marko Todorovic - Nikola Vucevic

Ne bekliyoruz: Tarihlerinde Karadağ olarak katıldıkları ilk Dünya Kupası'nda ilk galibiyetlerini almalarını.







Karadağ tarihinde ilk kez bir dünya kupasında mücadele edecek. Hazırlık maçlarında kötü bir performans ortaya koydular. Bu turnuvada en büyük dezavantajları, deneyim konusunda rakiplerinin gerisinde olmaları. Nikola Vucevic takımın lideri konumunda, pota altını iyi kullanmaları şart. Hücum üretkenliği konusunda sıkıntı yaşıyorlar, dış şutlara endeksli bir oyun yapıları var.





Hazırlayan: Daniels Süha ÖZKAYA