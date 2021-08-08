Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı
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Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı

Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı
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Feyenoord ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcularının kavgası damga vurdu. Hollanda ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Atletico Madird futbolcusu Carrasco birbirine girdi. Birbirlerinin boğazına sarılan ikiliyi takım arkadaşları zor ayırdı. Yaşanan olayların ardından Carrasco kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Feyenoord, hazırlık maçında Atletico Madrid'le karşılaştı. Mücadelenin 40. dakikasında yaşanan kavga ise karşılaşmaya damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR AYIRDI

İkili mücadele sırasında düşen Feyenoordlu futbolcuya yerdeyken tekme savuran Carrasco kavganın fitilini yaktı. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün olay yerine gitmesiyle birlikte olaylar iyice büyüdü. Orkun ile Carrasco birbirlerinin boğazlarına yapışırken takım arkadaşları ikiliyi zor ayırdı. Yaşananlar sonrasında Atletico Madrid'in yıldızı Carrasco kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı - Haberler Spor
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