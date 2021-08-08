Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı

Feyenoord ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmaya iki takım futbolcularının kavgası damga vurdu. Hollanda ekibinin formasını giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile Atletico Madird futbolcusu Carrasco birbirine girdi. Birbirlerinin boğazına sarılan ikiliyi takım arkadaşları zor ayırdı. Yaşanan olayların ardından Carrasco kırmızı kartla oyun dışında kaldı.