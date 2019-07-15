FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı
FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 29 Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınan 2 bin 154 şüpheliden bin 335'i tutuklandı.
FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 29 Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınan 2 bin 154 şüpheliden bin 335'i tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com
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