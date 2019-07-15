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FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 29 Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınan 2 bin 154 şüpheliden bin 335'i tutuklandı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 1335 şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün sözde TSK yapılanması kapsamında kontörlü ve ankesörlü hatlardan irtibat sağlanmasıyla ilgili 29 Kasım 2017'den bu yana gözaltına alınan 2 bin 154 şüpheliden bin 335'i tutuklandı.

Kaynak: Dunya.com

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