FETÖ'nün Sözde "Sivas Büyük Bölge İmamı" AVM'de Yakalandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün 40 "ışık evi"nden sorumlu sözde "Sivas büyük bölge imamı" kadın, alışveriş merkezinde yakalandı.

AVM'DE GİYİM MAĞAZASINDA YAKALANDI

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin kadın öğrenci yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde "Sivas büyük bölge imamı" (En az 35-40 "Işık Evi"nden sorumlu) olduğu değerlendirilen firari Raziye I'nın Sivas'ta bir hücre evinde gizlendiğini tespit etti.

Zanlıyı takibe alan polisler, Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde (AVM) bulunan bir giyim mağazasında Raziye I'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin polis ekiplerince yakalanması AVM içerisindeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ YÖNETİCİLERİNE OPERASYON

Raziye I'nın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleten polisler, yine örgütün sözde "bölgeci" ve "bölge talebe mesulü" konumunda faaliyet yürüten ve bir yıldır aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucunda firari şüpheliler S.T.K, S.S. ve Y.D'nin kentten kaçmaya hazırlandıkları ve bulundukları hücre evlerinden ayrılarak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan E.K'nın eşi H.K'nın ikametinde saklandıklarını tespit etti. Bu eve operasyon düzenleyen polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan S.T.K. ve S.S'nin yakalandıkları evden önce gizlendikleri hücre evine de operasyon düzenleyen polis, örgüt içerisinde "ev annesi" olduğu bilinen kişilerden sorumlu N.K'nın burada barındığını tespit ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda tespit edilen 4 hücre evinde arama yapan polis, 49 bin 160 lira, 450 avro, 725 dolar, 7 cep telefonu, 2 flaş bellek, 1 tablet, 8 GSM hattı ve 1 hafıza kartı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin kız öğrencilere ait örgüt evlerinden sorumlu oldukları, bu evleri finanse ettikleri, haklarında adli işlem yapılan kişilere ve bu kişilerin yakınlarına para, gıda yardımı yaptıkları, adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılananların da örgüt kapsamında güncel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt içi bağları devam ettirdikleri tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Raziye I, S.T.K, S.S, Y.D. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, N.K, serbest bırakıldı.