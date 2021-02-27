Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi bitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor'da iç sahada alınan 1-1'lik Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası Teknik Direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mesut Toros ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Toros ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mesut Toros ise şöyle konuştu: "Yönetim ile yaşadığım fikir ayrılığı nedeniyle Fethiyespor'dan ayrılıyorum. Ardımda grupta en az gol yiyen, en fazla gol atan, en fazla lider olan, iç sahada mağlubiyeti olmayan tek ve lider takım bırakıyorum. Bu yola beraber çıktığımız, maddi manevi yanımızda olan başkanımız Sayın Esat Bakırcı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı