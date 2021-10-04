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Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

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Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Fethiye Spor Festivali' kapsamında uzun ve kısa parkurda bisiklet yarışında heyecan doruğa çıkarken, Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda yapılan gerçekleştirilen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde ikincisi düzenlenen 'Uluslararası Fethiye Spor Festivali' kapsamında uzun ve kısa parkurda bisiklet yarışında heyecan doruğa çıkarken, Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda yapılan gerçekleştirilen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından özel bir hastane sponsorluğunda düzenlenen festivalin ikinci gününde Likya Granfondo Bisiklet Yarışı'na farklı yaş kategorilerinde, 60 kilometre kısa, 90 kilometre de uzun parkur olarak gerçekleştirilen yarış, Fethiye ilçesi ile Seydikemer ilçesindeki Ören Mahallesi güzergahında yapıldı.

Uzun parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Mehmet Kanat, kadınlarda ise Sevcan Alper birinciliği elde etti. Kısa parkur kategorisi genel klasman erkeklerde Cengiz Güner, kadınlarda da Züleyha Dikbaş birinci oldu. Teniste erkeklerde Başaran Şimşek, kadınlarda Bahar Külekçi birinciliği kazandı. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı'nda gerçekleştirilen ve Türkiye'den 8 takımın katıldığı bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları da sona erdi. Müsabakalarda Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İlçe Emniyet Müdür İsmail Ayhan ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek katıldı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, etkinliğin hem ilçenin tanıtımına katkı sunduğunu hem de sporculara güzel bir coğrafyada spor yapma imkanı sunduğunu söyledi. Organizasyonu gelecek yıllarda daha geniş katılımlı düzenlemek istediklerini ifade eden Fırat, "Özellikle kendimize 20 ülke hedefi koyduk. Farklı ülkelerin katılımıyla daha renkli etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Kaymakam Fırat'ın konuşmasının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. - MUĞLA

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Fethiye Spor Festivali'nde gerçekleştirilen bisiklet yarışında heyecan doruğa çıktı - Haberler Spor
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