Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, motosikletiyle uyuşturucu madde sattığı öne sürülen bir şüpheliyi takibe aldı.

Gece yarısı operasyonuyla yakalanan T.T'nin motosikletinde yapılan aramada, çakmak şeklindeki hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

İkametininde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan operasyon anı polis kamerasınca görüntülendi.

Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Fethiye'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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